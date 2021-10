LONIGO – Anziana truffata da falsa assistente sociale e 32enne picchiato

Doppio intervento dei carabinieri di Lonigo nei giorni scorsi. Nel primo caso i militari sono intervenuti dopo una segnalazione poiché un cittadino rumeno di 32 anni residente a Lonigo era stato malmenato dal conducente dell’auto su cui viaggiava e di cui non ha comunicato le generalità. Ha riportato un trauma facciale e una piccola ferita al naso ma ha rifiutato il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118. Era in stato di ubriachezza.

Altro intervento in mattinata per un’anziana truffata da un finto assistente sociale donna. Una giovane si è presentata all’uscio qualificandosi come operatore socio-sanitario. Acquisita la fiducia dell’anziana, si è fatta consegnare contanti e oggetti in oro, per poi dileguarsi. Il danno è ancora da quantificare.