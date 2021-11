L’EMA approva vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni

L’annuncio è avvenuto quasi contemporaneamente a quelli del governo francese per combattere la quinta ondata. Giovedì, il regolatore europeo dei medicinali (EMA) ha approvato il vaccino di Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni, aprendo la strada alla vaccinazione tra questa fascia di età nell’Unione europea.

Questo vaccino con RNA messaggero è già autorizzato per i bambini di età superiore a 12 anni nei 27 paesi dell’UE. Al di fuori dell’Europa continentale, il vaccino di Pfizer è già stato approvato per i bambini dai 5 agli 11 anni in un piccolo numero di paesi, tra cui Stati Uniti, Israele e Canada.

In Francia, il governo ha annunciato che la vaccinazione dei bambini non avverrà prima del 2022.