Legambiente: 4 tartarughe Caretta Caretta morte a Bibione

Quattro tartarughe “Caretta caretta” sono state trovate morte e recuperate martedì scorso tra i lidi Kokeshy e il campeggio Capalonga di Bibione (Venezia).

Una di esse è stata tranciata probabilmente dalle eliche di qualche imbarcazione.

Lo riferisce oggi la campagna Goletta Verde di Legambiente.

A recuperare gli animali e a consegnarli al vicino centro di recupero tartarughe è stato il personale di spiaggia di Bibione Mare Spa, la società che comprende quattro lidi e tre campeggi della località balneare, firmataria del protocollo Lidi amici delle tartarughe marine del progetto Life Turtlenest, promosso da Legambiente.

“Ogni anno – commenta il responsabile Biodiversità di Legambiente, Stefano Raimondi – nel Mediterraneo oltre 130mila tartarughe marine muoiono per effetti delle attività antropiche: catture accidentali durante le attività di pesca, ingestione di rifiuti o intrappolamento nelle reti e le lenze abbandonate, impatti violenti con le imbarcazioni.

Le quattro Caretta caretta recuperate a Bibione sono morte molto probabilmente a causa di impatti violenti con le eliche dei motori delle imbarcazioni che frequentano il tratto di mare in questa zona. Non è la prima volta che accade purtroppo, ed è urgente prendere provvedimenti affinché le attività ludiche e turistiche non siano causa di rischio per la biodiversità marina e soprattutto per questa specie che, complici i cambiamenti climatici, si sta diffondendo sempre più anche nelle regioni più a nord”.

L’associazione ambientalista ricorda che ogni anno, a livello globale, vengono censiti circa 200.000 nidi. Per la popolazione di tartarughe marine del Mediterraneo si stimano circa 10.000 femmine nidificanti, e che ogni anno in tutto il Mediterraneo circa 200.000 tartarughe marine vengano inoltre catturate accidentalmente. I casi di decesso in queste circostanze arriverebbero a 70.000.