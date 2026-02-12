La classifica delle città italiane più inquinate: anche le venete Verona, Rovigo e Venezia “attenzionate”

Legambiente ha stilato anche quest’anno il rapporto Mal’Aria di città 2026. Secondo il report di quest’anno, pubblicato e rilanciato ieri anche da Geopop, in cima alla classifica delle città maggiormente inquinate abbiamo Palermo, seguita da Milano, Napoli e Ragusa. I dati del 2025 sono comunque rassicuranti, con il rapporto di Legambiente che mostra un miglioramento generale della qualità dell’aria italiana, con 13 città attenzionate per aver superato il limite giornaliero per più di 35 giorni.

La classifica stilata da Legambiente si basa sulla quantità di giorni in cui vengono superati i limiti giornalieri di PM10. Secondo le normative attualmente vigenti, il limite giornaliero da rispettare in città è non superare i 35 giorni in un anno con livelli di PM10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo (per il PM2,5 invece non è previsto un limite giornaliero), mentre per quanto riguarda il limite annuale si parla di una media di 40 microgrammi per metro cubo per il PM10, di 25 microgrammi per metro cubo per il PM2,5. Ma quali sono le 13 città ad aver superato il limite giornaliero di PM10 per più di 35 giorni? Eccole: al primo posto c’è Palermo con 89 giorni al secondo Milano con 66 giorni, al terzo Napoli con 54 giorn. Seguono nella classifica Ragusa (61 giorni), Frosinone (55 giorni), Lodi e Monza (48 giorni), Cremona e, ben 3 città venete: Verona (44 giorni), Modena (40 giorni), Torino (39 giorni), quindi Rovigo (37 giorni) e infine Venezia (36 giorni).

Oltre alla diminuzione del numero di città che hanno superato il limite giornaliero, un altro dato positivo è che nessun capoluogo ha superato i limiti annuali di PM10, PM2.5 e Azoto.

Fonte: Geopop