Maltempo, Zaia firma lo stato di emergenza regionale: Bibione in ginocchio dopo 245 millimetri di pioggia (video)

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito della violenta ondata di maltempo che nella notte ha colpito la costa veneta, in particolare la località di Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento.

(continua)

«Mentre prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco e delle squadre di Protezione civile a supporto degli operatori comunali – ha spiegato Zaia – ho firmato lo stato di emergenza regionale. I tecnici regionali, insieme alle amministrazioni locali, saranno al lavoro nelle prossime ore per un primo censimento dei danni. Nelle prossime ore aggiorneremo gli ambiti interessati, verificando gli effetti delle perturbazioni. Il fascicolo resterà aperto fino alla conclusione dell’emergenza».

Sul posto si è recato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, per seguire direttamente l’evoluzione della situazione. «In poco tempo – ha riferito – sono caduti 245 millimetri di pioggia, un quantitativo eccezionale che ha creato molti problemi e disagi. Con il sindaco di San Michele al Tagliamento, i responsabili del Consorzio spiagge e i Vigili del fuoco abbiamo fatto il punto: l’obiettivo è riportare al più presto la situazione alla normalità, anche perché le previsioni meteo sono in miglioramento».

Per fronteggiare l’emergenza sono state impiegate sei pompe ad alta capacità – due dei Vigili del fuoco e quattro della Protezione civile – per abbassare il livello dell’acqua che ha invaso la località. Inoltre, numerose squadre di volontari della Protezione civile regionale, con pompe di dimensioni ridotte, sono intervenute su circa 60 scantinati e garage allagati.

A Bibione sono ancora presenti numerosi turisti e per questo le operazioni di ripristino vengono condotte con la massima rapidità. Bottacin ha confermato di essere in costante contatto con il Comune di San Michele al Tagliamento, la Città Metropolitana di Venezia e la direzione dei Vigili del fuoco.