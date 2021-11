Leader dei no-vax veneti ricoverato in terapia intensiva

Lorenzo Damiano, leader veneto dei no-vax, contagiatosi con il Covid è ora in condizioni serie in ospedale a Vittorio Veneto. In prima fila politicamente, si era candidato sindaco alle ultime elezioni a Conegliano, ì come rappresentante del movimento no-vax “Norimberga 2” che aveva fondato.



Damiano: avrebbe preso il Covid durante un pellegrinaggio a Medjugorje a inizio novembre.