Le reliquie di Santa Bertilla verso Treviso: staffetta per traslarle da Brendola

L’11 maggio 1961 Papa Giovanni XXIII ha proclamato la canonizzazione di Suor Maria Bertilla Boscardin, annoverandola così nella schiera dei santi e fissandone la festa liturgica il 20 ottobre di ogni anno, giorno della morte, avvenuta nel 1922.

In occasione del centenario della morte della Santa sono stati messi in programma, nella settimana compresa tra il 20 ed il 27 ottobre, numerosi eventi di carattere liturgico per i quali, nella giornata di ieri, 20 ottobre, è stata effettuata la traslazione dell’urna contenente le Sue spoglie dalla casa natale “Santa Bertilla” di Brendola, dapprima alla parrocchia Santa Bertilla a Spinea e, successivamente, a Treviso, città in cui morì all’età di soli 34 anni.

Per la particolarità del trasferimento, la delicatezza e l’importanza dello stesso, la Polizia di Stato ha approntato un mirato servizio di staffetta e viabilità, accompagnando la Santa in questo pellegrinaggio.