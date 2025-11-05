Le immagini scioccanti dell’incidente dell’aereo cargo che ha ucciso almeno 9 persone negli Stati Uniti (video)

Un’enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo del Kentucky martedì 4 novembre, quando un aereo cargo della compagnia UPS si è schiantato pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto di Louisville. Il volo 2976, diretto alle Hawaii, è precipitato intorno alle 17:15 ora locale: il motore sinistro era già in fiamme al momento del decollo, come mostrano i video diffusi online. L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11, è esploso al suolo, fermandosi a circa cinque chilometri dallo scalo.

Il governatore Andy Beshear ha confermato che il bilancio delle vittime è salito a nove, con undici feriti e diverse persone ancora da identificare. Secondo la compagnia UPS, a bordo si trovavano tre membri dell’equipaggio, ma l’ampiezza dell’incendio ha coinvolto anche aree circostanti.

Sul posto sono intervenuti oltre cento vigili del fuoco provenienti da tutta la regione. Il sindaco di Louisville, Craig Greenberg, ha definito l’accaduto una “tragedia incredibile”, assicurando che la zona è ancora sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza dei residenti.

L’incidente avviene in un momento di forte crisi per il sistema dei trasporti aerei statunitensi: la paralisi di bilancio a Washington ha lasciato migliaia di controllori di volo senza stipendio dal 1° ottobre, con conseguenti ritardi, cancellazioni e un rischio crescente per la sicurezza del traffico aereo.