Le campane suonano la Marcia Imperiale di Star Wars: rivoluzione musicale di un piccolo borgo francese (video)

Maxime Roubichou, sindaco di Arvigna, piccolo comune rurale dell’Ariège, ha portato la galassia lontana lontana… in paese. Appassionato della saga di Star Wars, eletto nel 2021, ha deciso di aggiungere due nuovi rintocchi alle campane della chiesa: oltre ai tradizionali segnali dell’Angelus alle 7, 12 e 19 e ai rintocchi ogni mezz’ora e ora, i residenti possono ora ascoltare frammenti delle celebri melodie di Star Wars e di Au clair de la lune.

In particolare, la Marcia Imperiale suona ogni giorno alle 13:30, per indicare la fine della siesta e l’inizio del ritorno al lavoro, come spiega lo stesso sindaco. L’iniziativa ha riscosso successo tra i cittadini, ma apre anche un dibattito sul margine di libertà dei sindaci nell’introdurre cambiamenti nelle tradizioni locali.