CURIOSITÀ - LIFESTYLEITALIA e MONDO
10 Ottobre 2025 - 17.48

Le campane suonano la Marcia Imperiale di Star Wars: rivoluzione musicale di un piccolo borgo francese (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Maxime Roubichou, sindaco di Arvigna, piccolo comune rurale dell’Ariège, ha portato la galassia lontana lontana… in paese. Appassionato della saga di Star Wars, eletto nel 2021, ha deciso di aggiungere due nuovi rintocchi alle campane della chiesa: oltre ai tradizionali segnali dell’Angelus alle 7, 12 e 19 e ai rintocchi ogni mezz’ora e ora, i residenti possono ora ascoltare frammenti delle celebri melodie di Star Wars e di Au clair de la lune.

In particolare, la Marcia Imperiale suona ogni giorno alle 13:30, per indicare la fine della siesta e l’inizio del ritorno al lavoro, come spiega lo stesso sindaco. L’iniziativa ha riscosso successo tra i cittadini, ma apre anche un dibattito sul margine di libertà dei sindaci nell’introdurre cambiamenti nelle tradizioni locali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Le campane suonano la Marcia Imperiale di Star Wars: rivoluzione musicale di un piccolo borgo francese (video) | TViWeb Le campane suonano la Marcia Imperiale di Star Wars: rivoluzione musicale di un piccolo borgo francese (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy