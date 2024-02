Lavoro nero in un bar di Montecchio: maxi-multa e sospensione attività

Nella mattinata di mercoledì 31 gennaio 2024, il Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno ha attuato, d’iniziativa, un servizio ad ampio raggio finalizzato al controllo del territorio di propria competenza: una vasta giurisdizione che comprende la valle dell’Agno, da Recoaro Terme a sino a Montecchio Maggiore, e la valle del Chiampo, da Crespadoro sino a Montebello Vicentino. A Montecchio Maggiore, i militari della locale Tenenza Carabinieri con il prezioso supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza, hanno controllato un bar. Nel corso delle verifiche, per una delle dipendenti è emersa l’assenza di regolare contratto di impiego in violazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inevitabile la sospensione dell’attività imprenditoriale a cui si è aggiunta la sanzione amministrative di 6.100,00 euro a carico del titolare.

Per i controlli ad ampio raggio la Compagnia Carabinieri di Valdagno ha schierato in circuito 14 pattuglie con il coinvolgimento del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Tenenza di Montecchio Maggiore e delle Stazioni di Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montebello, Trissino e Valdagno. Nel corso del servizio sono state identificate 55 persone di cui 10 con precedenti di polizia e controllati 31 veicoli.