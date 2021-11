Lavoro: “Distretti del commercio, otto Comuni del vicentino ottengono due milioni di euro per i progetti finalizzati al rilancio dell’economia urbana”

“Otto Comuni del Vicentino ottengono due milioni di contributi regionali sui 5 totali messi a disposizione. Ancora una volta la nostra amministrazione dimostra grande attenzione all’economia e al tessuto sociale e culturale urbano, per riqualificare i centri storici attraverso lo sviluppo delle attività commerciali e promuoverne la competitività. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Finco (Intergruppo Lega – Liga Veneta) commenta la graduatoria del bando regionale per il finanziamento dei progetti legati all’ambito dei distretti del commercio.

“In questo momento di emergenza sanitaria e di crisi economica – aggiunge Finco – questi contributi assumono ancora più valore e importanza, sia per lo sforzo dell’amministrazione regionale nel loro stanziamento sia per l’aiuto che questi finanziamenti portano alle amministrazioni per la valorizzazione del commercio locale nel contesto di una progettazione complessiva. Si va così a dare nuova linfa alla filiera del commercio territoriale che sta vivendo un momento delicato e di profonda crisi. Progetti che una volta realizzati si rivelano traino anche per il settore turistico”.

“Arzignano, Noventa Vicentina, Montecchio Maggiore, Dueville, Sarcedo, San Vito di Leguzzano, Recoaro Terme e Camisano Vicentino – spiega Finco – sono i comuni della provincia di Vicenza che ottengono 250mila euro ciascuno a fronte di investimenti per realizzare progetti che rilancino il commercio locale. Questo si traduce in nuove opportunità a imprese e cittadini, valorizzando tutte le risorse: c’è soddisfazione nel riscontrare una grande risposta positiva al bando”.

“La nostra attenzione è rivolta al negozio di vicinato, al mondo delle piccole imprese e dei nostri artigiani, all’unicità dei nostri prodotti che devono trovare ‘casa’ nei centri storici cittadini, affinché questi luoghi non vengano snaturati dalle proprie tradizioni. Il bando legato ai progetti di rilancio per l’economia urbana nell’ambito dei distretti del commercio – prosegue Finco – sono stati fin dall’inizio un obiettivo che ho sostenuto con forza e visto nascere. Abbiamo voluto perseguire una finalità di sviluppo del settore commerciale, tradizionale, al dettaglio. Elementi strategici di crescita sociale e di sviluppo economico del Veneto”, conclude Nicola Finco.