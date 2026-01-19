STREET TG
19 Gennaio 2026 - 12.40

LAVORO CHE CAMBIA, CAMBIANO TEMPI, SPAZI E RAPPRESENTANZA. IL CASO ‘INTESA SAN PAOLO’ IN UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ  DI VERONA

Elisa Santucci
Una giornata di studio e confronto a 360 gradi dedicata alle trasformazioni del mondo del lavoro, con particolare attenzione a come le nuove articolazioni spazio-temporali stiano incidendo sui modelli organizzativi, sulle condizioni di vita e di lavoro e sulle forme tradizionali della rappresentanza collettiva. Al centro del dibattito uno studio di ricerca dell’Università di Verona, basato sul caso aziendale di Intesa Sanpaolo, che ha messo attorno allo stesso tavolo ricercatori, rappresentanti del mondo datoriale e sindacati di categoria, tra cui UILCA, che ha sempre mantenuto massima l’attenzione su queste tematiche.

