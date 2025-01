Lavori di scavo per nuovi cavidotti, in via del Commercio e in viale della Scienza

La modifica temporanea dal 22 gennaio al 28 febbraio

Da mercoledì 22 gennaio, e non oltre il 28 febbraio, per lavori di scavo finalizzati a predisporre dei cavidotti per nuove linee di energia, che saranno eseguiti per conto di V-Reti, è previsto il restringimento temporaneo della carreggiata dalle 8.30 alle 12, e dalle 13 alle 16.30, in alcuni tratti di via del Commercio e di viale della Scienza.Negli orari indicati, verrà comunque sempre garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni.