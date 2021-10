L’Autunno sta arrivando: ecco i cibi di stagione

Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi, il nostro corpo si trova a fronteggiare un complesso cambio di stagione. Per questo motivo è importante aiutarlo e sostenerlo grazie a una sana alimentazione. Ma quali sono i cibi di questa stagione in grado di fornirci le migliori proprietà nutritive?



Ovviamente parliamo di frutta e verdura di stagione. Consumare ciò che la terra offre, è già un ottimo punto di partenza per garantirsi la miglior salute.

Un grande aiuto per affrontare il cambio di stagione è dato senza dubbio dai cavoletti di Bruxelles: si tratta di un alleato molto importante per la nostra salute, in quanto sono ritenuti utili per prevenire alcuni tipi di neoplasie, ma sono anche ricchi di ferro, potassio, calcio, vitamina C, fosforo e fibre. Inoltre, aiutano a combattere l’ulcera, l’anemia e disintossicano l’organismo.

Un altro tipo di verdura molto importante è la pastinaca: anche in questo caso si può dire che sia ricca di vitamina C, D e di vitamine del gruppo B. Contiene ferro, potassio, magnesio, manganese e rame.Ovviamente non va sottovalutato il ruolo della frutta e così abbiamo il prezioso e gustoso melograno, anch’esso ricco di proprietà antiossidanti con vitamine C e del gruppo B. Aiuta, inoltre, a prevenire le malattie cardiovascolari. Sono poi ottimi i kiwi che contengono fibre, potassio e rame. Chiudiamo, infine, con due classici di questa stagioni: mele e pere. Le prime, ricche di fibre e antiossidanti, aiutano a controllare il livello di glucosio e del colesterolo nel sangue; le pere, invece, contengono calcio, potassio e aiutano a regolarizzare l’intestino.