Latterie Vicentine è medaglia d’oro al World Cheese Awards 2021

Latterie Vicentine partecipa ai World Cheese Awards 2021 e sale sul podio grazie a Asiago Dop Fresco 7 Malghe, Asiago Dop Fresco Riserva e alla nuova punta di diamante, il formaggio Brenta Selezione Oro.

Nell’ambito della prestigiosa manifestazione casearia International Cheese Festival di Oviedo, in Spagna, una giuria internazionale composta da 250 esperti ha valutato oltre 4000 formaggi provenienti da tutto il mondo. La cooperativa vicentina ha ottenuto un risultato eccezionale: il Brenta Selezione Oro ha ricevuto una medaglia d’oro così come l’Asiago Dop Fresco 7 Malghe. Anche il l’Asiago Dop Fresco Riserva, presentato da Parmareggio, è stato premiato con la preziosa medaglia.

“Un riconoscimento internazionale che premia l’alta qualità dei nostri formaggi – commenta il presidente Alessandro Mocellin – e arriva proprio nel ventennale di Latterie Vicentine. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri soci e ai dipendenti: risultati così importanti si ottengono grazie alla professionalità di una grande squadra.”

Da sempre Latterie Vicentine è impegnata nella valorizzazione del latte del territorio, delle aziende agricole associate e dei suoi produttori locali.

È proprio dal territorio vicentino, più precisamente delle malghe dell’Altopiano di Asiago, nasce l’Asiago Dop Fresco 7 Malghe, un formaggio prodotto esclusivamente con il latte intero raccolto quotidianamente in montagna durante il periodo dell’alpeggio. Dopo una maturazione di oltre 20 giorni il formaggio assume un colore giallo intenso con sentori erbacei e floreali, caratteristici dei pascoli montani.

Altrettanto esclusivo è il Brenta Selezione Oro, un formaggio da tavola a pasta semicotta, con una crosta dura ma sottile e compatta, di colore paglierino, dal profumo delicato con note erbacee e dal gusto marcato. La stagionatura dura almeno otto mesi e avviene in una grotta naturale a Schio, in provincia di Vicenza, un ex rifugio antiaereo ristrutturato dalla cooperativa vicentina, dove le forme vengono spazzolate per eliminare le possibili impurità che si formano in superficie e oliate con olio di lino per ottenere una crosta elastica e protetta durante l’arco della stagionatura.

Formaggi che da oggi possono fregiarsi, a ragione, del titolo di “campioni del mondo”.