L’applicazione Yuka denuncia i “gemelli malvagi”: confezioni identiche ma additivi rischiosi

L’app francese Yuka, nota per analizzare la composizione dei prodotti alimentari e cosmetici, ha lanciato un nuovo allarme sui cosiddetti “gemelli malvagi”: prodotti della stessa marca, con confezioni quasi identiche, ma ingredienti molto diversi e in alcuni casi con additivi considerati rischiosi per la salute.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i consumatori sull’importanza di leggere attentamente le etichette, perché dietro un packaging familiare può celarsi una formula molto meno salutare.

In un post pubblicato il 5 novembre su X, Yuka cita alcuni esempi concreti. Tra questi, gli yogurt greci di una nota marca francese: la versione alla vaniglia non contiene additivi potenzialmente nocivi, mentre quella al “caramello con un pizzico di sale” include E471, E440 e aromi artificiali. L’E471 corrisponde ai mono- e digliceridi degli acidi grassi, utilizzati come emulsionanti; l’E440 è una pectina che funge da gelificante, stabilizzante e agente di rivestimento.

Un altro caso riguarda un caso di pane al latte: la versione biologica contiene l’additivo E410, mentre quella convenzionale include l’E471, considerato più problematico dal punto di vista sanitario.

I prodotti ultra-processati restano sovrarappresentati nei supermercati e sono i principali veicoli di additivi controversi. Numerose associazioni hanno inserito nella lista degli additivi “da evitare” sostanze come E102, E110, E124, E171, E211, E250, E320 ed E586, alla luce di studi che segnalano possibili effetti nocivi a lungo termine.

Un dato sottolineato anche da Foodwatch: al luglio 2024, il 30% dei 315 additivi autorizzati prima del 2009 non era ancora stato rivalutato dall’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Un ritardo che, secondo le associazioni, rende ancora più urgente un controllo più trasparente sulle formulazioni dei prodotti di largo consumo.