LA SITUAZIONE DALL’ALTO OGGI – IL VOLO DELL’ELICOTTERO DEI CARABINIERI SU VICENZA E ZONE COLPITE

All’apice dell’emergenza maltempo, un aeromobile del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno ha sorvolato le zone più colpite dall’alluvione nei Comuni di Vicenza, Montegalda e Torri di Quartesolo. Il velivolo AB-412, già dalle ore 09.00 del mattino ha svolto un’importante azione di supervisione e aggiornamento in stretta sinergia con le forze operanti a terra.

Dall’alto si è potuta osservare l’area di laminazione di Caldogno risultata fondamentale per convogliare le acque dei corsi d’acqua ingrossati, sorvolate anche le zone allagate nei pressi dello stadio comunale, della parte ovest della città compresa l’area industriale.

Già dalla notte del 28 u.s. e per tutto il corso della giornata il Comando Provinciale di Vicenza ha potenziato i servizi sul territorio indirizzandoli in via prioritaria al soccorso della popolazione ed all’importante servizio di scorta e viabilità ai mezzi della protezione civile che, provenienti dai principali snodi autostradali, sono stati fatti giungere sui luoghi d’intervento. Le operazioni sono state rese possibili grazie alla mappatura delle vie sgombere dall’acqua fornita in tempo reale dalla centrale operativa in sinergia con le Stazioni Carabinieri capillarmente disseminate sul territorio