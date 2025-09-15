La Prefettura di Vicenza in Valbrenta per fare team building

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Team building e formazione outdoor in Valbrenta. Questa l’attività che ha visto impegnato, nella mattinata di venerdì 12 settembre, il personale della Prefettura di Vicenza.

L’iniziativa, nata su iniziativa del Prefetto di Vicenza Filippo Romano e alla quale lo stesso ha preso parte, si è articolata in due momenti principali: una visita alle suggestive Grotte di Oliero e, successivamente, una esperienza di rafting presso il Centro Nazionale Rafting e Canoa sul fiume Brenta.

L’attività (che verrà replicata il 26 settembre al fine di suddividere il personale e garantire la funzionalità degli uffici) è stata pensata per rafforzare la collaborazione, la fiducia e lo spirito di gruppo all’interno dell’Amministrazione, attraverso l’esperienza del rafting di gruppo, inserendosi nel più ampio percorso intrapreso dalla Prefettura per favorire il benessere organizzativo e il rafforzamento delle competenze trasversali del personale, elementi fondamentali per garantire un servizio pubblico sempre più efficiente e coeso.

«Desidero rivolgere – ha dichiarato il Prefetto Romano a conclusione dell’iniziativa – un sentito ringraziamento al Sindaco Luca Ferrazzoli, all’Amministrazione comunale e al Centro Nazionale Rafting e Canoa per il prezioso supporto e per averci dato l’opportunità di svolgere un’attività così significativa di team building nella splendida cornice della Valbrenta».