La Polizia di Stato rintraccia e arresta 73enne per reati fiscali e fallimentari

Nel pomeriggio del 9 aprile scorso, Operatori della Squadra Mobile della “Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione” di Vicenza, hanno rintracciato un cittadino italiano di anni 73 residente a Vicenza ma domiciliato a Grisignano di Zocco, a carico del quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Venezia aveva emesso un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena della reclusione di 6 anni e 6 mesi.

L’uomo in questione era colpevole di reati in materia di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sulla legge fallimentare.

Dopo essere stato identificato, la Squadra Mobile l’ha accompagnato presso la locale casa circondariale per l’espiazione della pena.