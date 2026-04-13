CRONACA
13 Aprile 2026 - 9.21

La Polizia di Stato rintraccia e arresta 73enne per reati fiscali e fallimentari

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel pomeriggio del 9 aprile scorso, Operatori della Squadra Mobile della “Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione” di Vicenza, hanno rintracciato un cittadino italiano di anni 73 residente a Vicenza ma domiciliato a Grisignano di Zocco, a carico del quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Venezia aveva emesso un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena della reclusione di 6 anni e 6 mesi.

L’uomo in questione era colpevole di reati in materia di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sulla legge fallimentare.

Dopo essere stato identificato, la Squadra Mobile l’ha accompagnato presso la locale casa circondariale per l’espiazione della pena.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

La Polizia di Stato rintraccia e arresta 73enne per reati fiscali e fallimentari | TViWeb La Polizia di Stato rintraccia e arresta 73enne per reati fiscali e fallimentari | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy