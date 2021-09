La Nave di D’Annunzio approda a Noventa Vicentina

Proiezione straordinaria per il centenario della pellicola e i 1600 di Venezia Venezia e la sua mitica fondazione: sono questi i temi de La nave, film del 1921 tratto dall’omonima opera di Gabriele D’Annunzio.

Insieme a Mario Roncoroni ne firma la regia Gabriellino D’Annunzio, figlio del Vate.

Recentemente restaurate dalla Fondazione Cineteca Italiana, le principali sequenze del film verranno proiettate venerdì primo ottobre p.v., alle ore 21.00, presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria dal sito www.veneziadaterra.it.

Organizzato dal Comune di Noventa Vicentina nell’ambito del Festival Venezia da Terra, l’evento pone l’attenzione su due importanti ricorrenze: da un lato i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, dall’altro i cento anni dalla realizzazione del film stesso. Nel novembre del 1921 i cinema di tutta Italia mettono in cartellone un kolossal quanto meno inconsueto. La nave, infatti, non è soltanto un film muto grandioso, ingombro di comparse e di portentose scenografie; è anche un manifesto del dannunzianesimo, che a quell’epoca, all’indomani della “vittoria mutilata” nella Grande Guerra e dell’impresa di Fiume, monopolizza il dibattito sui giornali.

Girato dal figlio del poeta, Gabriellino, e tratto dall’omonima tragedia di D’Annunzio padre, La nave narra le antichissime origini di Venezia e celebra il suo destino di regina dell’Adriatico. Così, nella scena chiave del film, i pescatori di Chioggia – attori presi davvero dalla strada, o meglio dalla laguna – vedono profilarsi tra la nebbia i campanili e le cupole della futura città. Di questo e altro ci parlerà Alessandro Metlica, professore di Letterature Comparate all’Università di Padova, che ci introdurrà alla vicenda narrata dal film e ci svelerà i segreti della sua realizzazione, tra poetiche estetizzanti, imprese militari e l’ombra lunga del fascismo ormai all’orizzonte. Docente di letterature comparate presso l’ateneo patavino, Alessandro Metlica è responsabile del progetto di ricerca Risk – Republics on the Stage of Kings. Finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), il progetto indaga la celebrazione del potere repubblicano nell’epoca delle monarchie assolute (XVI-XVIII secolo). Resa possibile grazie alla cortese collaborazione delle Fondazione Cineteca Italiana, la proiezione del film sarà impreziosita dalla musica dal vivo eseguita da Alessandra Borin (soprano) e Ian Lawrence Mistrorigo (piano). Per ulteriori informazioni: Web: www.veneziadaterra.it

Facebook: www.facebook.com/VeneziaDaTerra/

Instagram: https://www.instagram.com/veneziadaterra/

Youtube: https://youtu.be/cmMabe0kADA