Edoardo Bennato al Teatro Comunale, data spostata a fine maggio

Lo staff di Bennato ha comunicato nei giorni scorsi lo stop forzato delle prime date della tournée 2022, progettata per festeggiare i 40 anni del leggendario album “Sono solo canzonette”, a causa

di alcuni problemi di salute dell’artista. Da qui lo spostamento obbligato, per motivi organizzativi, anche della data di Vicenza.

Dopo il singolo di questa estate – “Ho fatto un selfie” – in cui Edoardo Bennato ha raccontato con la consueta ironia i comportamenti e le mode dettati dai social, il rocker partenopeo era pronto a ritornare sulle scene dei principali teatri italiani con il suo attesissimo Peter Pan Rock’n’ Roll Tour,annunciato prima dello scoppio della pandemia, accompagnato dalla B Band (Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso, Roberto Perrone alla batteria) e dal Quartetto Flegreo.

I numerosi fan e tutti gli acquirenti dei biglietti per il concerto in programma venerdì 4 febbraio al Teatro Comunale di Vicenza potranno assistere allo spettacolo, nella data di recupero – martedì 31 maggio 2022, unica tappa veneta del tour – con il/i biglietto/i in possesso, mantenendo il settore e il posto scelto al momento dell’acquisto. A chi avesse acquistato il/i biglietto/i per la primissima data annunciata al TCVI, il 30 aprile 2020, viene richiesto di compilare un form online (https://bit.ly/dati_concertobennato), inserendo i nominativi e i recapiti (mail e cellulare) degli spettatori per la nuova data, per ottemperare alle norme di sicurezza sanitaria.

Per il concerto di Edoardo Bennato restano pochissimi biglietti; costano 55 euro nel I settore (dalla fila A alla fila L), 48 euro nel II settore (dalla fila M alla fila T) e 38 euro nel III settore (dalla fila U alla fila Y).

Sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, appuntamento obbligatorio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15, al telefono, chiamando lo 0444-324442 (nei giorni di apertura dalle 16 alle 18) oppure online sul sito www.tcvi.it ; possono essere acquistati anche con 18 App e con la Carta del Docente. I biglietti sono disponibili anche sul sito e nei punti vendita del circuito Ticketone.

Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli e i concerti sono nominali. In caso di acquisto per più spettatori, sarà necessario fornire i dati anagrafici e l’indirizzo mail di ognuno. L’accesso a Teatro è consentito soltanto ai possessori di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it.

