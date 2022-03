LA CULTURA DEVE RIMANERE NEUTRALE DAVANTI ALLA GUERRA?

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“La cultura deve rimanere neutrale di fronte alla guerra” questa era la posizione di Valery Gergiev, direttore d’orchestra della Scala di Milano, sospeso per non aver preso posizione sul conflitto in Ucraina. Ma davvero la cultura deve rimanere neutrale di fronte al conflitto bellico? Ne parla Piergiorgio Meneghini de La Società del Quartetto, nel servizio di Elisa Santucci.