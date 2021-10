La brutta fine dei banchi a rotelle: liceo veneziano li butta via

La foto è stata pubblicata nel profilo del deputato leghista Alex Bazzaro. Un carico di banchi a rotelle pronto per portarli in discarica. Accade a Venezia dove il liceo Benedetti-Tommaseo ha deciso di liberarsene. Il motivo è l’impossibilità ad usarli. La dirigente ha quindi contattato una ditta di sgombero di rifiuti ingombranti. La foto, condivisa sui social ha scatenato una marea di polemiche per lo spreco di denaro pubblico. I banchi furono acquistati un anno fa al tempo dell’appalto Consip. Sotto il mirino dei commentatori soprattutto l’ex ministro Lucia Azzolina e l’ex commissario Covid Domenico Arcuri. La scelta di introdurre i banchi a rotelle fu fortemente contestata in epoca di prima e seconda ondata covid.