La Basilica chiude per quattro giorni: via l’allestimento della Fabbrica del Rinascimento

La Basilica palladiana rimarrà chiusa al pubblico dal 9 al 12 maggio per il disallestimento della mostra La Fabbrica del Rinascimento.

Da venerdì 13 maggio sarà possibile accedere al monumento esclusivamente per visitare la mostra “AndràTuttoBene”, allestita nelle logge al primo piano della Basilica, promossa dalla Regione del Veneto e realizzata dal Teatro Stabile del Veneto, che esporrà i disegni, le lettere e i messaggi dei bambini elaborati durante l’isolamento forzato dovuto alla pandemia.La mostra si potrà visitare venerdì 13 maggio dalle 14 alle 18 e dal 14 al 5 giugno dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30, chiusa il lunedì). L’ingresso alla mostra è gratuito e avverrà da piazzetta Palladio attraverso lo scalone monumentale.Il salone della Basilica riaprirà al pubblico da mercoledì 18 maggio, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30, chiusa il lunedì).La terrazza con il bar aprirà venerdì 20 maggio, ogni venerdì e sabato, dalle 19 all’una di notte, e la domenica dalle 18.30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)La terrazza sarà accessibile per la visita da sabato 21 maggio, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).