JESOLO – Gang di stranieri insegue e picchia tre giovani dipendenti di una pizzeria ‘per divertimento’

Ennesimo episodio di violenza a Jesolo dove nella notte fra sabato e domenica, all’1.30, tre giovani dipendenti di una pizzeria: due ragazzi, uno di Conegliano e uno di Montebelluna e una ragazza di Padova, sono stati inseguiti, accerchiati e picchiati, senza alcun apparente motivo, da un gruppo di stranieri, presumibilmente dell’Est. L’episodio è avvenuto in via Orlanda. I tre avevano appena finito di lavorare. Il gruppo di stranieri ha iniziato a importunarli, loro si sono allontanati ma sono stati inseguiti e picchiati. Il giovane di Montebelluna è finito al pronto soccorso, per lui 10 giorni di prognosi.