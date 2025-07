Italia – Aereo si schianta su raccordo autostradale: due morti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia poco dopo mezzogiorno di martedì 22 luglio lungo la bretella autostradale Corda Molle, all’altezza di Azzano Mella, nel Bresciano. Un aereo ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato improvvisamente sulla carreggiata, prendendo fuoco all’impatto con l’asfalto. Per i due occupanti – un uomo e una donna – non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo, carbonizzati tra le lamiere in fiamme.

Lo schianto è avvenuto nei pressi di Fenili Belasi, frazione di Capriano del Colle, lungo il tratto che collega l’A4 con la A21. L’incendio provocato dall’impatto ha coinvolto anche un furgone e un’auto in transito. La persona alla guida dell’auto è stata soccorsa e trasportata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Illeso l’autista del furgone.

In pochi minuti la zona si è trasformata in un campo d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, numerose ambulanze, l’elisoccorso, i carabinieri e la polizia stradale. La tangenziale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito da una fiammata e dal crollo improvviso del velivolo, di cui a terra sono stati ritrovati anche resti di un paracadute.