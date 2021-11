Investe una donna incinta alla fermata del bus: positivo alla cocaina

Stordito dalla cocaina ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada, finendo contro la pensilina della fermata dell’autobus e travolgendo una 28enne di origini nigeriane, incinta, ora ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita ma con il concreto rischio di perdere il suo bambino. Il tutto è avvenuto ieri pomeriggio alle 18.35 circa, a Parè di Conegliano, in via Einaudi. Il responsabile dell’incidente è un 41enne albanese, residente a Vittorio Veneto che è stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, fuga da incidente stradale, lesioni gravissime e guida senza patente.