Influenza in Veneto: mezzo milione di ammalati

Nell’ultima settimana in Veneto sono 49.905 (contro i 62.818 della scorsa settimana) i casi stimati di influenza stagionale, per un totale da inizio stagione di 456mila persone.

Il dato è riportato nel report del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio, la rete Influnet.

L’incidenza generale è pari a 10,28 casi per mille abitanti, contro i 12,94 casi per mille abitanti della scorsa settimana.

“L’incidenza dell’influenza resta ancora su valori molti alti – commentano i tecnici della Direzione regionale Prevenzione – anche se si conferma un iniziale calo, che risulta più marcato per le classi di età pediatriche, mentre resta pressoché stabile rispetto alla settimana precedente nelle fasce di età adulte e anziane. Per tale ragione è necessario mantenere massima attenzione alle misure di prevenzione e di igiene respiratoria per tutelare in particolare la salute delle persone anziane e di quelle più fragili”.

La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 33,78 casi per mille, seguita da quella tra i 5 e i 14 anni con 13,46 casi per mille. Incidenza inferiore tra i cittadini tra i 15 e i 64 anni che fanno registrare 9,46 casi per mille, di molto inferiore in quelli con più di 65 anni con 4,18. (ANSA).