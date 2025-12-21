CRONACAVICENZA e PROVINCIA
21 Dicembre 2025 - 11.37

Incidente mortale ad Arcugnano, auto contro un muro: un giovane perde la vita. Tre ragazzi feriti

REDAZIONE
Poco dopo le ore 22.30 di sabato 20 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arcugnano, in via San Bernardino, fronte civico 45, a seguito di un grave incidente stradale.

Un’autovettura, con a bordo quattro ragazzi, è uscita autonomamente di strada andando a schiantarsi contro un ostacolo fisso, un muro. All’arrivo dei soccorsi, il medico del SUEM 118 ha purtroppo constatato il decesso di un giovane di 19 anni, seduto sul sedile anteriore lato passeggero, morto sul posto.

Gli altri occupanti del veicolo, una ragazza di 17 anni e due ragazzi di 19 anni, sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati al pronto soccorso di Vicenza in codice giallo.

La squadra dei Vigili del fuoco, giunta dalla centrale di via Farini, è intervenuta per l’estricazione della vittima rimasta incastrata tra le lamiere, utilizzando cesoie e divaricatore, e per la messa in sicurezza del veicolo, alimentato a GPL.

