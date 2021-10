Incendio all’hotel abbandonato: ci abitavano persone senza fissa dimora

I vigili del fuoco sono impegnati a Jesolo, in via Gorizia, da stanotte all’1:20 per un incendio divampato in un hotel chiuso da qualche anno e diventato da qualche tempo ricovero per persone senza fissa dimora. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i pompieri non solo di Jesolo, ma anche di San Donà e di Mestre. Due autopompe, un’autobotte, due autoscale, il carro aria e 18 operatori stanno cercando di spegnere l’incendio. A prendere fuoco delle masserizie e parte delle pannellature della struttura.

Le operazioni di sopralluogo per determinare le cause dell’incendio sono ancora in corso d’opera.