Incendi devastanti in Canada e Russia: distrutti 400 mila ettari di foreste, rischio bomba climatica

Decine di migliaia di persone evacuate, quasi 400.000 ettari bruciati e impianti petroliferi chiusi nel Canada occidentale; un morto e lo stato di emergenza dichiarato nella regione siberiana della Russia. Da diverse settimane incendi “senza precedenti” stanno devastando i due Paesi, colpendo in particolare la foresta boreale, un anello verdeggiante che circonda l’Artico e particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici dovuti all’attività umana.

I serbatori di carbonio sono in pericolo

Da 20 anni, gli incendi in questo serbatoio di carbonio vitale per il pianeta sono in aumento, minando il suo ruolo nella riduzione dei gas serra nell’atmosfera. Nel 2021, un anno particolarmente eccezionale nella foresta, durante i grandi incendi è stata rilasciata una quantità record di anidride carbonica, secondo uno studio pubblicato lo scorso marzo sulla rivista Science .

Incendi che, come quest’anno, sono stati alimentati da condizioni più secche e più calde e hanno portato la foresta boreale a rilasciare gas serra nell’atmosfera, contribuendo al riscaldamento globale, alimentando così gli incendi nell’anello di verde in un inquietante circolo vizioso.

Una situazione che mette in pericolo gli sforzi sul cambiamento climatico , avvertono anche gli scienziati, perché la Taiga, che si estende su Canada, Scandinavia, Russia e Alaska, immagazzina il doppio di carbonio rispetto a tutte le foreste tropicali del mondo . In generale, circa l’80% del carbonio liberato dagli incendi viene poi riassorbito dalla vegetazione che ricresce la stagione successiva. Ma il 20% rimane nell’atmosfera, contribuendo all’accumulo di CO2. E con il moltiplicarsi degli incendi, questa quota potrebbe aumentare: poiché le piante non hanno più il tempo di rigenerarsi, il bosco non potrebbe più assorbire questa CO2.

Un’eventualità che sarebbe catastrofica per il pianeta: nel 2021 gli incendi boreali hanno emesso non meno di 480 milioni di tonnellate di carbonio, ovvero l’equivalente di 1,76 miliardi di tonnellate di CO2. Un record. Ad esempio, ciò rappresenta circa il doppio delle emissioni legate all’aviazione nel 2021 o anche delle emissioni di combustibili fossili del Giappone, il quinto paese più emittente al mondo.

Effetti su permafrost e batteri

Tanto più che con il cambiamento climatico, gli incendi non sono le uniche minacce alla foresta boreale e al suo ruolo di serbatoio di carbonio. Le ondate di caldo estremo, ora cinque volte più probabili rispetto a un secolo e mezzo fa, stanno colpendo in particolare le regioni settentrionali, compresa la zona boreale, con temperature che aumentano da due a tre volte più velocemente rispetto al pianeta nel suo complesso. . E mentre gli incendi sono una delle manifestazioni estreme dell’aumento delle temperature, le sue conseguenze sono ancora più vaste.

Oltre allo scongelamento del permafrost che porta alle emissioni di anidride carbonica e metano – gas serra che accelerano il riscaldamento globale – la foresta si sta prosciugando da anni, facendo temere agli scienziati un “fenomeno in fuga” che potrebbe far perdere il suo status a questo anello di verde come dissipatore di carbonio.

A questo punto sorge la domanda se la foresta boreale possa raggiungere un “tipping point”, una soglia climatica oltre la quale il rilascio di CO2 e metano è inevitabile e il cambiamento dell’ecosistema irreversibile. Se la questione non viene risolta negli ambienti scientifici, i ricercatori sperano che questo ecosistema possa ancora una volta adattarsi, per evitare di trasformarsi in una bomba climatica.