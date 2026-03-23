Veneto – Negozio in fiamme: evacuato hotel con 40 ospiti

Quaranta ospiti dell’albergo Firenze a Venezia, a pochi passi da piazza San Marco, sono stati evacuati a causa di un incendio scoppiato al piano sottostante in un negozio di pelletteria in Salizada San Moisè. Le fiamme si sono sprigionate poco prima delle 2 di ieri e hanno visto l’intervento di due squadre di Vigili del Fuoco partite dalle sede di Dorsoduro.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un negozio sottostante, per il malfunzionamento di un apparecchio elettrico: le fiamme hanno interessato soltanto i locali interni ed hanno coinvolto la linea elettrica, conseguentemente si è generato un blackout nella zona. I fumi si sono espansi fino a raggiungere i piani sovrastanti ed hanno attivato l’allarme antincendio dell’Hotel Firenze.

I 40 ospiti dell’albergo, tutti incolumi, sono stati dapprima fatti uscire in calle e successivamente accompagnati dal personale dell’hotel e della polizia Locale presso altre strutture ricettive. ANSA VENETO