In Corea del Sud cloni il tuo animale domestico con 50 mila dollari

In Corea del Sud, il profondo legame affettivo tra padroni e animali domestici sta alimentando un settore di clonazione in forte espansione, attirando clienti facoltosi da tutto il mondo.

È il caso di Soon-Jung-Oh, che ha deciso di clonare il suo amato gatto, Malrang. “I miei figli se ne sono andati tutti di casa, quindi è davvero la mia nuova creatura,” spiega la donna coreana, che considera Malrang insostituibile. Dopo aver scoperto che la clonazione era una possibilità e aver ottenuto il consenso del marito, Soon-Jung-Oh ha dato il via all’operazione. Malrang avrà un duplicato perfetto con lo stesso DNA, che sarà fisicamente simile, anche se gli scienziati non possono garantire che il clone avrà esattamente le stesse caratteristiche comportamentali.

Il Settore della Clonazione di Animali Domestici

Il costo medio per la clonazione di un animale domestico è di 50.000 euro. Questo mercato fiorente in Corea del Sud sta attirando investitori e specialisti, come l’embriologa Indira Da, che si è trasferita dal Nepal per lavorare con la clinica Clogen Pets.

La scienziata descrive l’area del “micromanipolatore” come “il primo luogo di nascita; è dove gli embriologi operano la loro magia,” creando gli embrioni clonati.

Questi embrioni vengono successivamente impiantati in madri surrogate. Un singolo cane surrogato può portare in grembo cuccioli di razze diverse, come Bichon o Rottweiler. La gestione e il benessere di questi cani surrogati, comprese le loro origini e il numero di cucciolate, sono questioni che sollevano forti preoccupazioni.

Dibattito Etico e Intervento del Governo

Il rapido sviluppo del settore ha acceso un dibattito etico. Le associazioni per i diritti degli animali esprimono forte preoccupazione e chiedono l’istituzione di un comitato etico per vigilare sulla pratica della clonazione.

La questione è ormai oggetto di discussione anche a livello governativo coreano. Dopo aver clonato in passato diverse decine di cani poliziotto, l’amministrazione ha recentemente deciso di abbandonare il progetto di clonazione a fini pubblici.