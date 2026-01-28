28 Gennaio 2026 - 11.00
ILARIA GUSELLA, DALLA LIRICA AL POP: L’INCONTRO CON GABBANI CHE DIVENTA UN SINGOLO
Da soprano a voce pop lanciata sulle piattaforme digitali di tutto il mondo. Ilaria Gusella partecipa a un concerto di Francesco Gabbani, suo artista preferito, e si ritrova protagonista di un progetto inatteso: un brano nato durante la pandemia colpisce il cantautore, conosciuto a Verona, al punto da spingere il suo paroliere a scrivere per lei “Una domenica che non riposa”. Un passaggio naturale ma sorprendente dalla lirica al pop, che segna una nuova fase artistica per la cantante.