Il Teatro di Lonigo riapre la stagione con un evento musicale speciale

Il Teatro di Lonigo riapre la stagione sabato 16 ottobre (alle 21) con un evento musicale speciale. Il palcoscenico del Comunale ospita il concerto per l’esame finale dei laureandi della classe del Maestro Giancarlo Andretta del corso di direzione d’orchestra del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Si tratta dei direttori Marco Giglione, Francesco Di Giorgio e Gianmarco Scalici, con Giovanni Di Giorgio violino solista.

La prestigiosa Orchestra del Teatro Olimpico ritorna quindi nella Città Leonicena per essere diretta da tre giovani direttori che, proprio in occasione di questo concerto pubblico, sostengono l’esame finale del loro impegnativo corso di studi in direzione d’orchestra.

«Il Teatro di Lonigo è orgoglioso di rinnovare la collaborazione con due prestigiose istituzioni musicali vicentine, l’Orchestra del Teatro Olimpico e il Conservatorio Pedrollo», sottolinea il direttore artistico del Comunale, Alessandro Anderloni. «Ed è orgoglioso di dare spazio a giovani talenti della musica, con la speranza che il loro concerto di diploma al Comunale porti loro fortuna, come ha portato fortuna a molti musicisti e musiciste e cantanti che in oltre un secolo hanno calcato quella scena – aggiunge –. Il concerto è un’anteprima di una stagione che presenteremo presto in cui la musica sarà protagonista».

Il concerto propone un poker di grandi autori europei per un programma energico e allo stesso tempo sognante. La suite Gli uccelli di Ottorino Respighi è un incredibile caleidoscopio sonoro. Le creature di Prometeo di Ludwig van Beethoven fanno invece rivivere il mito dell’eroe greco che dona agli uomini le leggi universali. Il primo concerto per violino di Sergej Prokof’ev è pervaso da una straordinaria freschezza. Infine, la spigliata sinfonia Italiana, fra le migliori che Mendelssohn abbia scritto, è a metà strada fra Classicismo e Romanticismo.

Ingresso unico: € 10. Prenotazione dei posti scrivendo a: biglietteria@teatrodilonigo.it. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo (Piazza Matteotti) nei giorni: lunedì e sabato (ore 9-13) e giovedì (ore 16-19). Info: Ufficio del Teatro Comunale di Lonigo, tel. 0444.720241 nei giorni feriali dalle ore 9 alle 13 o su www.teatrodilonigo.it.