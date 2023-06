Il sindaco Giacomo Possamai avvia le consultazioni sulla giunta

“Come avevo annunciato subito dopo le elezioni, la costruzione della nuova giunta non sarà un atto solitario. Intendo avvalermi della libertà che la legge, e la scelta dei cittadini, mi riservano, ma voglio anche che la squadra di governo rifletta al meglio le attese della città. E in particolare che l’architettura della giunta sia la più efficace per poter dare risposta alle domande della città”.

Lo annuncia Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza.

“Ecco perché, da giovedì a sabato, dedicherò un tempo importante al confronto con i rappresentanti dei tre grandi fronti che ho deciso di consultare: il mondo socio-economico vicentino, i vertici tecnici della struttura comunale, le forze della mia maggioranza. In altre parole: la realtà dell’impresa e del lavoro, che rappresenta una parte così centrale della comunità vicentina di cui siamo al servizio; la macchina comunale, essenziale per sviluppare ogni innovazione; la parte politica, cioè l’anima e il motore del cambiamento che intendiamo portare”.

Più nello specifico, la giornata di giovedì sarà dedicata alle parti sociali.

Venerdì il sindaco incontrerà i soggetti economici e i vertici tecnici del Comune.

Mentre sabato sarà la volta delle forze politiche di maggioranza.

“Spetta al sindaco decidere i nomi della propria squadra, e intendo esercitare appieno la libertà e la responsabilità che la legge mi accorda, e che i cittadini mi hanno assegnato – spiega Possamai – ma, al contempo, desidero che la giunta sia modellata nel modo migliore per rispondere alle reali esigenze della città. Ai soggetti che incontrerò non chiederò nomi, e non sottoporrò loro quelli su cui sto riflettendo. Chiederò, invece, indicazioni e suggerimenti sulle priorità, e sulla modalità con cui strutturare nel modo più efficace le deleghe e i referati della nuova giunta. Al termine del giro di consultazioni concluderò il mio lavoro. È prevedibile che la nuova giunta nasca per metà della prossima settimana”.