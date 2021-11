Il primo microprocessore del vicentino Faggin compie 50 anni oggi

Accadde… oggi. Esattamente 50 anni fa la Intel lanciò sul mercato il leggendario 4004 considerato il primo microprocessore in commercio della storia. Una svolta epocale, della cui portata ovviamente al tempo non ci si rendeva conto. A renderla possibile il vicentino Federico Faggin, che un anno prima era stato assunto dall’azienda americana appena nata. Inizialmente concepito per eseguire calcoli matematici, offre subito altre possibilità e apre un varco per la nascita dei computer come li intendiamo oggi. Il fisico vicentino mise a punto la tecnologia MOS con porta di silicio (silicon gate technology). Il suo lavoro pionieristico è riconosciuto a livello mondiale e nel 2010 Faggin ricevette la “Medaglia nazionale per la tecnologia e l’innovazione” dall’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama.