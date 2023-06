CORNEDO – Da Sabina Guzzanti a Mario Giordano: arriva il BookWeek Festiva

BOOKWEEK, CI SIAMO! Al via la rassegna che porta tanti importanti ospiti a Cornedo (sotto: la locandina con tutti gli appuntamenti)

Il sindaco Francesco Lanaro: “Inizia con una grande manifestazione ed ospiti importanti l’estate di Cornedo. Nella splendida cornice del parco di Villa Pretto Cassanello e nell’ex Chiesa San Giovanni Battista si terrà BookWeek, manifestazione dedicata alla lettura. Una grande opportunità per conoscere autori di primo livello: lo scienziato Federico Faggin, l’astronauta Paolo Nespoli, l’attrice Sabina Guzzanti e il giornalista Mario Giordano ma anche Massimo Polidoro, Alessandro Marzo Magno, Matteo Strukul, Tracy Eboigbodin e Piero Martin”

Un ambiente suggestivo e un palco che sarà calcato da grandi autori contemporanei all’insegna del giallo, del reportage, dei romanzi, delle inchieste, e delle novità nella scienza e nella tecnologia. Si terrà dal 9 all’11 giugno nel parco di Villa Pretto Cassanello Bookweek, una manifestazione ad ingresso libero che prevede l’arrivo di numerosi importanti ospiti.

Sarà un’imperdibile occasione per i cornedesi, e non solo, per incontrare gli autori, dialogare con loro sulle loro opere e sulle tematiche che affrontano.

Sarà quindi un momento magico, di riflessione, informazione, approfondimento.

Primo appuntamento venerdì 9 Giugno alle ore 18, con Matteo Strukul con il thriller storico ambientato a Venezia dal titolo “Il Ponte dei delitti di Venezia”. Intervisterà l’autore Nicoletta Martelletto, giornalista del Giornale di Vicenza.

Alle 21 Massimo Polidoro presenterà il libro “La scienza dell’incredibile. Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai” (Feltrinelli). Il giornalista, divulgatore scientifico e segretario generale del Cicap dialogherà con Nicoletta Martelletto.

Sabato un’intera giornata di libri

Fittissimo il programma di sabato 10 giugno con i primi tre appuntamenti in Sala San Giovanni.

Alle 10 lo scienziato Federico Faggin presenterà “Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura” (Mondadori).

Alle 11.30 toccherà alla vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef Italia, Tracy Eboigbodin, con “Soul Kitchen. Le mie ricette per nutrire l’anima” (Baldini Castoldi). L’autrice sarà intervistata dalla giornalista del GdV Marialuisa Duso.

Alle 16 sempre il sala San Giovanni Alessandro Marzo Magno presenterà “Venezia. Una storia di mare e di terra” (Laterza) intervistato da Diego Neri del Giornale di Vicenza.

Alle ore 18 (Parco di Villa Pretto Cassanello) Piero Martin, docente di Fisica sperimentale all’Università di Padova, presenta “Le 7 misure del mondo” (Laterza), intervistato da Gianmaria Pitton del Giornale di Vicenza.

Alle 21 al Parco l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli presenterà “Farsi Spazio. Storie e riflessioni di un astronauta con i piedi per terra” (ROI)

Domenica grande chiusura con Sabina Guzzanti e Mario Giordano

Domenica 10 giugno alle 11.30, arriverà a Cornedo Sabina Guzzanti, imitatrice, comica, cabarettista, attrice, autrice e conduttrice televisiva, regista. Presenterà il libro “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot” (Harper Collins). Sarà intervistata da Marco Scorzato, giornalista del GdV.

Alle 17.30 tocca a Mario Giordano con il suo saggio “Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie” (Rizzoli), sarà presentato e intervistato dal direttore del Giornale di Vicenza Marino Smiderle