OTB FOUNDATION e HOTHUR FOUNDATION a supporto delle donne indiane sopravvissute agli attacchi con l’acido

La problematica della violenza sulle donne in alcuni Paesi nel mondo raggiunge livelli particolarmente spaventosi, come nel caso dell’India dove gli attacchi con l’acido colpiscono donne appartenenti a qualsiasi classe sociale, casta, credo e religione. L’acido solforico è un’arma, non richiede un diretto contatto fisico da parte dell’aggressore, è corrosivo, penetra fino alle ossa danneggiando muscoli e provoca gravi danni funzionali; la cosa assurda è che si può comprare senza prescrizioni, in totale tranquillità a un prezzo bassissimo.

OTB FOUNDATION, che da sempre si batte per sostenere chi è in difficoltà, ha deciso di sostenere l’organizzazione filantropica HOTHUR FOUNDATION di Kulsum Shadab Wahab finanziando economicamente il progetto VICTORY OVER VIOLENCE che consiste nel reinserimento sociale delle donne indiane sopravvissute ad attacchi con acido, non solo attraverso il finanziamento dei loro interventi chirurgici, ma anche dando supporto psicologico e sostenendo la formazione lavorativa delle vittime.

L’iniziativa si rivolge anche ai figli delle sopravvissute, qualora ci fossero, che hanno bisogno di aiuto per l’istruzione.

“Il nostro obiettivo non è solo quello di riportare alla normalità le vite delle vittime di attacchi con l’acido, ma anche di renderle più forti di prima e di riconoscere che non sono vittime ma sopravvissute” dichiara Arianna Alessi Vice presidente di OTB Foundation “ dei 100 mila euro che allochiamo, 80 sono destinati alle donne che hanno subito violenza, serviranno a sostenere le attività necessarie come gli interventi di medicina chirurgica e psicologica. I restanti 20 mila euro saranno invece indirizzati alle famiglie, in particolare ai figli”.