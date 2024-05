A Montecchio Maggiore torna “Aiutiamo-ci”

La solidarietà sarà la grande protagonista di “Aiutiamo-Ci”, la raccolta alimentare promossa dal Comune di Montecchio Maggiore e organizzata per sabato 18 maggio 2024. Per tutta la giornata i cittadini potranno donare generi alimentari all’uscita dei supermercati della città, prodotti che in seguito verranno destinati alle famiglie bisognose del territorio individuate dai servizi sociali: aderiscono all’iniziativa Interspar (via Turati, 2/4), Alì (via degli Alberi, 17), Eurospesa (via Nogara, 22) e Tosano (viale Trieste, 86). Nei quattro punti vendita saranno presenti circa 110 volontari delle associazioni San Vincenzo de Paoli Montecchio Maggiore, Scout Cngei gruppo Montecchio Maggiore, Alpini Alte, Energia & Sorrisi, gruppo Solidarietà, Lions Montecchio Maggiore, Alpini di Montecchio Maggiore e Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Montecchio Maggiore.

Si consiglia di donare alimenti a lunga conservazione, come riso, pasta, latte, zucchero, legumi in scatola, tonno e carne in scatola, olio e sughi, alimenti per l’infanzia.