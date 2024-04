Oltre 200 donne al corso di educazione finanziaria

Ogni medaglia ha due lati, due facce che raccontano la stessa storia da punti di vista diversi. E questo

vale anche per la medaglia idealmente appuntata sul petto delle 200 donne che hanno preso parte al

corso di Educazione Finanziaria organizzato dall’Amministrazione comunale di Marostica e dal Centro

Antiviolenza “Sportello Spazio Donna”.

Le due facce, in questo caso, vedono la prima faccia quella di un’iniziativa che ha riscosso

un’adesione massiccia e straordinariamente propositiva: 200 donne di tutte le età e di tutte le

estrazioni sociali, madri e figlie, che si sono iscritte per affrontare insieme un percorso

appositamente progettato per fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie al fine di gestire

in modo efficace le finanze personali, investire con sicurezza e pianificare per il futuro finanziario.

Quattro incontri che hanno fatto segnare il tutto esaurito, che hanno saputo intercettare un

pubblico estremamente vasto con numerose donne che si sono iscritte anche durante lo

svolgimento degli incontri settimanali perché invogliate o informate direttamente da chi aveva già

iniziato il corso che, attraverso esempi concreti, ha saputo davvero aiutare le partecipanti a prendere

il controllo della loro situazione finanziaria per raggiungere consapevolezza e autonomia.

L’altra faccia della medaglia parte proprio dal numero così alto di donne che hanno partecipato ai

quattro incontri: 200 madri, mogli e figlie, donne sono in sé una moltitudine che diventa una voce

unica, che lancia un messaggio univoco ovvero quello di un disagio, di un problema trasversale

fortemente radicato e diffuso nella società di oggi dove spesso le donne non si occupano della parte

economica, non la gestiscono direttamente o nei casi peggiori non gli viene concesso di prendere in

mano la loro situazione finanziaria.

Ecco perché le due facce della loro medaglia incoraggiano e fanno riflettere al tempo stesso,

confermando l’importanza dell’iniziativa che ha visto la sinergia fra l’Amministrazione di Marostica e

la realtà associativa di “Spazio Donna” nel rendere possibile e accessibile questo corso a tutte.

Tenendo fede a questa volontà, il corso condotto dalla dott.ssa Maila Bozzetto, educatrice finanziaria,

è stato totalmente gratuito.

Le storie nella storia di questi quattro incontri hanno offerto uno spaccato di vita quotidiana che

merita attenzione, supporto ma soprattutto informazione: il divario di genere nell’educazione

finanziaria ha radici complesse che vanno spiegate, portate alla luce e affrontate. L’Amministrazione

di Marostica e “Spazio Donna” hanno voluto essere da apripista e capofila nel territorio per

promuovere e investire in questo percorso di emancipazione, autonomia e libertà.



Al termine del corso, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Marostica, Ylenia Bianchin, ha

voluto ringraziare a nome dell’Amministrazione la dott.ssa Maila Bozzetto e “Spazio Donna”

sottolineando come l’opportunità di poter organizzare un’iniziativa così importante a titolo gratuito sia

stata resa possibile grazie alla convergenza fra la disponibilità della dott.ssa Maila Bozzetto e la

comune volontà, palesata da tutti i soggetti coinvolti, di permettere concretamente a chiunque la

partecipazione al corso.

Ylenia Bianchin ha poi voluto ricordare come il divario di genere e la violenza economica nei confronti

delle donne siano problemi concreti che devono essere affrontati. Ci si scontra con racconti personali

di pregiudizi, di stereotipi e di storie di vita domestica fatte di emarginazione a tutti i livelli sociali:

prendere coscienza di questi disagi è il primo passo per superarli e l’Amministrazione di Marostica

continua a manifestare, attraverso iniziative e proposte, la ferma intenzione di voler tener vivi questi

temi e attenzionarli insieme alla comunità.