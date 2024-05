Forti piogge nel Vicentino: terreni allagati, danni a mais e soia

Terreni allagati e danni ai seminativi: sono le conseguenze delle forti piogge che hanno colpito il Vicentino.

“Ci sono stati danni da smottamenti sui Colli Berici, con torrenti tracimati che hanno allagato i terreni agricoli danneggiando le colture – sottolinea Massimo Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza -. Nell’Alto Vicentino danni ad abitazioni, aziende agricole e magazzini. Nel Basso territorio parecchi ettari di terreni allagati, dove erano stati seminati da poco il mais e la soia. Il rischio è l’asfissia delle piante, con la conseguenza che gli agricoltori dovranno riseminare tutto, con conseguente aumento dei costi di produzione. La difficoltà di lavorare i terreni impregnati d’acqua e di fare i necessari trattamenti comporta, inoltre, il rischio di insorgenza di malattie fungine. Questo vale anche per il frumento e per l’orzo, che sono in fase avanzata di maturazione. In questo caso il timore è che ne risenta la qualità, che è importante per la definizione del prezzo”.