15 Settembre 2025 - 10.27

Italia – America Friendship Festival: il sindaco Possamai ha consegnato un riconoscimento a Federico Faggin

REDAZIONE
Nell’ultima giornata di eventi dell’Italia America Friendship Festival, ieri, a conclusione dell’appuntamento da tutto esaurito nel salone della Basilica Palladiana che ha visto come ospite Federico Faggin, il sindaco Giacomo Possamai ha consegnato al vicentino inventore del primo microprocessore commerciale al mondo il Primo premio del Festival Italia-America.«La vita e le relazioni di Federico Faggin con gli Stati Uniti sono significative sotto il profilo professionale e umano. Ha sempre mantenuto salde le radici e il rapporto con l’Italia e in particolare con Vicenza con cui i contatti sono stati costanti. Questo è proprio il senso del festival Italia – America: indagare come le relazioni che durano da secoli tra i due Paesi siano forti e abbiano contaminato le storie di entrambi. Sotto questo profilo si è ritenuto che non ci fosse figura più degna di quella di Faggin per raccontare e rappresentare questo rapporto così forte e proficuo».

