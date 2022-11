Il Ministro Salvini all’Anci cita il caso Vicenza e i progetti di Rfi e Anas, Rucco: “Appoggio importante” – VIDEO

Il sindaco Francesco Rucco: “Lo ringrazio per il suo appoggio, un messaggio importante”

Nel corso dell’Assemblea annuale dei sindaci organizzata dall’ANCI nazionale, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ieri in diretta video, ha citato il caso di Vicenza nel rapporto che in futuro dovrà esserci tra gli enti partecipati dello Stato, come RFI o Anas, ed il territorio, confermando il primato della politica del territorio rispetto ai progetti in corso. Emblematico il caso del progetto ad est di Vicenza dell’Alta Velocità dove il sindaco Francesco Rucco ha subito segnalato l’urgenza di discutere con RFI le scelte progettuali ed assicurare alla città ed ai vicentini il massimo contenimento del disagio.

“Ringrazio Matteo Salvini, che con l’intervento di ieri ha avuto la capacità di confortare i sindaci nel rapporto con strutture gigantesche come RFI o Anas riaffermando l’importanza del territorio e di chi lo rappresenta – dichiara il sindaco di Vicenza Franceso Rucco – Mi auguro che questo messaggio arrivi a tutti, soprattutto ai cittadini che attendono preoccupati una soluzione seria del problema. Il comune di Vicenza c’è ed il Ministro anche. Un primo, importante passo è stato fatto”.