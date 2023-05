Il maltempo devasta anche la Croazia

Ondata di maltempo anche in Croazia dove un’ondata di piena del fiume Kupa sta interessando la città di Karlovac e sta raggiungendo anche Banovina. Mentre, secondo la Voce del Popolo le prossime ore saranno critiche per le città di Petrinja e Sisak. Situazione critica anche a Hrvatska Kostajnica interessata dalla piena del fiume Una. Nella città la Croce Rossa ha allestito un tendone per gli evacuati. Al lavoro l’esercito a Karlovac città nella quale confluiscono il fiume Kupa e il fiume Korana.

Inondazioni anche nella zona di Varaždin e dove le operazioni di soccorso sono rese difficili dagli smottamenti. Il maltempo interessa anche l’entroterra di Zara, dove è straripato il fiume Zermagna e ad Obrovac e Gračac. Rilevanti danni all’agricoltura sono stati provocati anche dallo straripamento del fiume Matica a Vrgorac.