Il consigliere Roberto Cattaneo all’attacco di Variati su IEG

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Roberto Cattaneo a commento delle dichiarazioni di Achille Variati su IEG.

“L’ON. VARIATI HA UNA NOTEVOLE DOSE DI FANTASIA

Leggo l’articolo di Roberta Labruna su Il Giornale di Vicenza, titolato “Ieg, noi lungimiranti ….” Parole espresse dall’on. Variati sindaco quando la Fiera di Vicenza è stata assorbita da quella di Rimini dando vita alla corrente Ieg. Da consigliere di opposizione nello stesso periodo 2013/18 non ho visto alcuna lungimiranza ma una sequenza di avvenimenti che hanno prodotto l’assorbimento della nostra Fiera da parte di Rimini. L’ente Fiera era finanziariamente in difficoltà. Si parlava di un debito, congelato per qualche anno, con la Banca Popolare di circa 40 milioni di euro. Pare che la Popolare a un certo momento chiedesse il rientro del debito. La Fiera non ha i mezzi, la proprietà (Comune, Provincia e Camera del Commercio), per varie ragione, non ha nemmeno lei i mezzi per far fronte al debito. Non rimane che trovare un modo di uscire all’impatto. Forse potrebbe spiegarci un po’ meglio le cose il dott. Lago (prima del 2013 assessore Giunta Variati nel 2016 rientra a Vicenza e poi diventa Presidente della AIM Vicenza), professionista di alto livello, che in quegli anni operava a Rimini, come amministratore della locale holding riminese. Il modo per uscirne era a portata di mano. Rimini voleva aprirsi una strada verso il nordest europeo. Questo era il progetto del Presidente Lorenzo Cagnoni, lui si una illuminata guida della sua fiera. Messi assieme i vari pezzi del puzzle ne esce la Ieg. Nessuna illuminazione di Variati, solo la necessità di non far entrare in un vortice prefallimentare la Fiera. Un vortice che avrebbe intaccato i vertici di Comune, Provincia e la Camera del Commercio. Non sarebbe male che quanto prima l’argomento fosse affrontato tra persone che sono a conoscenza dei fatti reali, con relativi documenti esigibili. Sottolineo : nessuna miopia e nessuna lungimiranza, solo debiti da sanare e successiva necessaria prudenza da esibire. Concludo con la sintesi che giustifica la prudenza e che, riferendosi a fatti concreti, chiarisce la dimensione esatta della reale situazione :

1. nessun peso di Vicenza nella governance di Ieg

2. persi, nonostante gli accordi, vicepresidente e direttore generale in quota a Vivenza

3. i nuovi patti para sociali dell’ amministrazione Rucco da un lato blindano investimenti su fiera Vicenza e dall’altra mantengono Vicenzaoro a Vicenza città con il grande successo che abbiamo vissuto in questi giorni.”