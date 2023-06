I resti umani trovati in California sono dell’attore Julian Sands

Il risultato che i suoi parenti temevano. I resti umani trovati sabato 24 giugno a Mount Baldy, in California, sono quelli dell’attore britannico Julian Sands, 65 anni, scomparso il 13 gennaio mentre faceva un’escursione da solo. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio dello sceriffo di San Bernardino che precisa che “la causa della sua morte è oggetto di un’indagine complementare, in attesa degli esiti di ulteriori analisi“.

Figura del cinema britannico, Julian Sands è apparso in The Tear di Roland Joffé nel 1984 prima di interpretare il personaggio di George Emerson in Room with a View , il film di James Ivory che avrebbe lanciato la sua carriera. Lo abbiamo poi visto in opere sulfuree come Le Festin Nu di David Cronenberg e Boxing Helena di Jennifer Lynch. Poi in film di genere come Warlock e Aracnofobia . È stato anche nei titoli di coda di Leaving Las Vegas di Mike Figgis con Nicolas Cage.

Dagli anni 2000, l’attore si era rivolto alla televisione, con ruoli in serie come Stargate SG-1 , Smallville e 24 Hours Chrono . ” Non volevo essere un attore di Hollywood “, ha detto nel 2018 a The Guardian . “ Cercavo qualcosa di esotico, cose che mi portassero fuori di me ”. Appassionato di montagna, ha spiegato allo stesso quotidiano nel 2020 la sua felicità per essere vicino a una vetta ” una bella mattinata fredda “.