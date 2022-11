I carabinieri di fanno ‘arancioni’ per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza

sulle donne, individuata nel 25 novembre da una risoluzione dell’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite, l’Arma dei Carabinieri ed, in particolare, il Comando Provinciale di

Vicenza, aderendo alla campagna internazionale “Orange The World”, che prevede

iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni, colorando simbolicamente di arancione

(colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) edifici,

monumenti e strade, ed al fine di rimarcare l’impegno profuso quotidianamente dai propri

presidi territoriali nel prevenire e contrastare il grave fenomeno, ha deciso di illuminare di

arancione le facciate di alcune delle sue caserme.

L’iniziativa vedrà coinvolte le sedi di 2 Compagnie (Bassano del Grappa e Schio), 2

Tenenze (Dueville e Montecchio Maggiore) e 2 Stazioni (Torri di Quartesolo ed Enego) che

verranno illuminate per tutta la giornata del 25 novembre.

Sono molte le vittime che si rivolgono ai Carabinieri per denunciare episodi di violenza

domestica o di reati consumati da parte di coniugi, fidanzati/e, ex compagni/e.

In alcune di queste caserme, per esempio, presso la Tenenza di Dueville e la Stazione di

Torri di Quartesolo, sono state allestite delle “aule per le audizioni protette”, realizzate

secondo un progetto nazionale “una stanza tutta per sé”, nato da un accordo dell’Arma dei

Carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, con lo scopo di incoraggiare le

persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel

delicato momento della denuncia. È in questi luoghi, creati per somigliare più ad un

ambiente domestico che ad un ufficio pubblico, che vengono accolte le donne ed i minori

vittime di violenza, è qui che personale qualificato ed opportunamente formato presso

l’I.S.T.I. (Istituto Superiore Tecniche Investigative) dell’Arma dei Carabinieri, di concerto

con figure professionali esterne (psicologi – psicologi infantili ecc.) incontra le vittime e le

accompagna in un percorso volto a fare emergere situazioni di violenza quasi sempre

reiterata, ad interrompere da subito tali condotte violente mediante l’attivazione della

procedura del “codice rosso”, a creare un ambiente sicuro ed intraprendere un cammino

di “normalizzazione” delle condizioni di vita.

In questa importante attività sono impegnati, tra gli altri, il Maresciallo Ordinario

Alessandra Di Rubbo ed il Maresciallo Ordinario Cristine Menotti, in servizio,

rispettivamente, alla Stazione di Valdagno ed al Nucleo Investigativo di Vicenza; in merito

a tale impegno, le stesse possono fornire la testimonianza del loro quotidiano impegno:

Maresciallo Di Rubbo: “Ho accolto con entusiasmo il fatto di essere avviata a frequentare il corso

di formazione sui reati di violenza di genere al termine del quale sono divenuta una delle referenti

provinciali per il contrasto del fenomeno. Durante l’attività addestrativa, ho potuto approfondire il

problema della violenza sulle fasce deboli imparando ad approcciare la tematica non solo dal punto

di vista prettamente procedurale ma anche, e direi soprattutto, dal punto di vista umano e

psicologico. Ritengo che tra le peculiarità di una donna ci siano quelle della particolare sensibilità a

certe situazioni e del forte sentimento empatico in cui ci si cala nell’affrontare certe realtà. “

Maresciallo Menotti: “l’esperienza sul campo mi consente di affermare che avere a che fare con

casi di violenza domestica, in particolare, è un lavoro che richiede molto tatto e sensibilità

soprattutto nelle procedure di approccio alle vittime, le quali, se non opportunamente accolte e

invogliate a collaborare con gli operatori di polizia, potrebbero chiudersi e subire poi quella che in

gergo tecnico viene definita “vittimizzazione secondaria”. Riuscire a creare un rapporto di fiducia e

raggiungere l’obiettivo di allontanare le vittime dal contesto di abusi, costituisce motivo di profonda

soddisfazione da parte di chi è impegnato nell’attività di contrasto a tale fenomeno.

L’attività di contrasto al fenomeno della violenza domestica e dei reati in danno delle c.d.

“fasce deboli” impegna i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza in maniera

importante ed intensa, tanto da costituirne il secondo motivo di intervento, subito dopo i

reati contro il patrimonio e, purtroppo, in costante aumento negli ultimi anni.

Il grande lavoro di contrasto è affiancato da un costante impulso alla prevenzione di cui

l’Arma si fa promotrice mediante incontri con la cittadinanza ed attività formativa presso

le scuole.