Ex hotel in fiamme ad Arzignano (FOTO& VIDEO)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

Ore 20 Dalle 17:15, di martedì, i vigili del fuoco stanno operando ad Arzignano in via Tiro a Segno per l’incendio divampato all’interno dell’ex Hotel Kennedy oramai in disuso da diverso tempo, non si hanno al momento notizie di persone rimaste coinvolte. Le fiamme divampate negli scantinati della struttura, hanno prodotto un intenso fumo visibile a grande distanza. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e Vicenza con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, sono riusciti dotati di autorespiratori ad entrare all’interno della struttura e iniziare le operazioni di completo spegnimento del materiale accatastato all’interno. Si presume che le fiamme possono essere state innescate da qualche persona senza tetto per scaldarsi. Sul posto la polizia locale, il sindaco e personale dell’Arpav. Operazioni dei vigili del fuoco tuttora in corso.

Ore 18 Incendio in un hotel abbandonato di Arzignano, all’altezza della rotatoria centrale della città, all’intersezione tra via Duca d’Aosta, via Kennedy, via dell’Industria e la Strada Provinciale Val Chiampo: l’edificio che ospitava l’Hotel Kennedy, conosciuto anche come Piccolo Hotel – abbandonato da anni – è in fiamme e la nuvola di fumo è visibile dalle colline circostanti. Traffico in tilt. Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto. Per ora non sono note le cause nè se ci siano persone coinvolte.