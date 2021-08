In auto a tutta velocità con 2 patenti rubate: 5mila euro di multa

Sono stati alcuni residenti a contattare il 113 nella serata di ieri. Le chiamate degli utenti riferivano di una vettura che, in zona Pomari, sfrecciava ad alta velocità. La Volante, giunta subito sul posto, ha rintracciato il veicolo nell’area di parcheggio di un negozio della zona.Alla guida un cittadino romeno il quale, alla richiesta della patente, non ha fornito alcun documento. Gli Agenti hanno così approfondito la situazione e hanno scoperto che l’uomo, già nel settembre del 2018 si era visto ritirare la patente per guida in stato di ebbrezza. Da ulteriori accertamenti, infine, è emerso che anche la patente rilasciata dalle autorità romene era stata trattenuta dalla polizia di quel paese. Pertanto l’uomo è stato sanzionato con una contravvenzione di 5.100 euro e con il sequestro della autovettura.